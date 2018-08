Odd henter Sandefjord-spiller

NTB Sport

Det melder Varden på sine nettsider onsdag ettermiddag.

Klubbene er enda ikke enig om hvorvidt Sødlund vil slutte seg til Skien-klubben allerede i sommer.

– Det vet jeg ingen ting om. Det er noe klubbene må finne ut av. Jeg vet heller ikke hvor langt det eventuelt har kommet. Men som sagt, jeg håper på en overgang i sommer, sier 21-åringen.

Dersom Sødlund først kommer 1. januar må Odd betale omtrent 300.000 kroner i utdanningskompensasjon til Sandefjord.

– Grunnen til at jeg sa ja til Odd er for å ta nye steg videre. Jeg har vært i Sandefjord lenge og føler at det er tid for å komme seg litt videre. Da vil jeg få nye impulser i en klubb som er bedre enn Sandefjord, rett og slett, avslutter han til Varden.

Odd ligger 10.- plass etter 16 serierunder. Sandefjord på sin side ligger sist i Eliteserien med fattige seks poeng.

