Markus Henriksen blir kaptein i Hull

Det melder Hull på sitt nettsted onsdag.

– Selvfølgelig er det en stor ære å få kapteinsbindet for en så stor klubb som Hull, fordi det betyr at jeg har gjort noe rett, sier Henriksen.

Den norske landslagsspilleren signerte permanent for Championship-klubben i 2017. Da hadde han allerede vært på utlån hos de oransje-stripete i ett år.

– Nigel (Adkins, Hulls manager) ønsker at jeg skal bære kapteinsbindet og jeg er klar for å være en leder. Det er noe spesielt med å bære bindet for et lag i engelsk fotball og jeg er innstilt på å lede laget på en god måte, forteller 26-åringen som har vært kaptein i både Rosenborg og AZ.

Henriksens første offisielle kamp som kaptein blir hjemme mot Aston Villa 6. august.

