Liverpool-talent lånes ut til Championship-klubb

18-åringen som har scoret ett mål på sine elleve kamper for Merseyside-laget ble presentert på Championship-klubbens nettsider onsdag.

Sheffield United-trener, Chris Wilder, var meget fornøyd med å få unggutten på plass.

– Ben er en herlig signering for oss, han er spennende spiller med kvaliteter. Det er hans første utlån og jeg er sikker på at det blir bra for alle parter.

Woodburn ble Liverpools yngste målscorer noensinne da han scoret mot Leeds – bare 17 år og 45 dager. 18-åringen har sju kamper for det walisiske landslaget, inkludert én scoring.

