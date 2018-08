Kyrgios trekker seg fra ATP-turnering

NTB Sport

– Jeg har gjort alt jeg kan for å bli klar i tide, men tiden løp ut, skriver 23-åringen på Twitter der han beklager at han ikke kan stille i turneringen.

Kyrgios, ranket som nummer 17 i verden, trakk seg forrige uke fra kvartfinalen i Atlanta Open på grunn av smerter i hoften. Nå viser det seg at smertene hindrer han fra å delta i Washington.

Kyrgios, blir erstattet av sin landsmann Jason Kubler, som kommer inn som såkalt «lucky looser». Kubler, som ranket som nummer 105, møter onsdag James Duckworth, også han fra Australia.

At Kyrgios trekke seg fra turneringen i Washington fører også til spørsmål om han blir klar i tide til å rekke US Open, som starter 27. august i New York.

(©NTB)