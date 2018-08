Carlsen avsluttet med seier i Biel

NTB Sport

Nordmannen spilte med hvite brikker mot hjemmehåpet Nico Georgiadis. Etter en komfortabel åpning mistet nordmannen litt av initiativet i partiet midtveis. Dataprogrammene viste at Carlsen lå så vidt under.

Det var ikke noe stort parti av nordmannen som virket litt uinspirert etter at turneringsseieren glapp dagen før. Det var først etter sveitserens 46. trekk under et visst tidspress at seierspila endelig pekte i været for Carlsen.

Før oppgjøret hadde Carlsen vunnet to, tapt en og spilt resten av de ti partiene i Biel remis. Med tapet mot Sharkhriyar Mamedyarov tirsdag var det klart at den regjerende verdensmesteren ikke ville vinne turneringen.

Carlsen ble nummer to med totalt 6 poeng, mens Mamedyarov som avsluttet med remis i sitt siste parti endte opp med 7,5 poeng. Nærmest Carlsen kom franske Maxime Vachier-Lagrave og russeren Peter Svidler.

Carlsen innledet turneringen på best mulig måte med å vinne to strake partier, men hadde seks strake remiser før tapet i nest siste runde kom.

Turneringen i Sveits er foreløpig den siste for Carlsen før han i november skal forsvare sin VM-tittel mot amerikanske Fabiano Caruana i London.

Turneringen i best av tolv partier går fra 9.–28. november.

(©NTB)