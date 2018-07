Managere kan straffes med rødt kort i FA-cupen kommende sesong

NTB Sport

Opprinnelig kan trenere og støtteapparat kun få tilsnakk eller bli bortvist av dommeren. Nå velger Englands fotballforbund (FA) å teste ut effekten av å ilegge de på trenerbenken gule og røde kort.

Konseptet vil være et prøveprosjekt kommende sesong. Det skal gjelde i FA-cupen, ligacupen, mesterskapsserien, League One, League Two, FA Trophy og National League. Målet er å bedre oppførselen på sidelinjen.

Etter innføringen kan trenerapparatet få kort for eksempelvis usportslig opptreden, sarkastisk klapping, konflikter med supportere og sparking av utstyr som vannflasker.

Karantenesystem

Ved fire advarsler i løpet av sesongen venter det én kamps karantene. Etter til sammen 16 advarsler vil et utvalg avgjøre straffen i den enkelte sak.

Karantenesystemet vil også gjelde i Premier League, men der ilegges «kortene» muntlig.

Karantenen vil ikke sones i FA-cupfinalen og playoffkamper i divisjonene under Premier League.

Endrer spillerkarantene

Kommende sesong gjøres det også endringer i karantenebestemmelsene for spillere i de engelske ligaene.

Tidligere fikk man automatisk suspensjon etter hvert femte gule kort uavhengig av cup og serie. Det gjorde at man kunne pådra seg fem gule kort i seriespill og måtte sone i neste cupkamp.

Nå telles kortene for hver enkel turnering. I Premier League venter én kamps karantene ved fem gule kort i løpet av de 19 første kampene. Én ny kamp ilegges ved ti gule kort i løpet av de 32 første kampene. Deretter ilegges én kamp til hvis spilleren har pådratt seg 15 gule kort i løpet av sesongen.

I cupene venter karantene etter to pådratte kort.

