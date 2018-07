LeBron James hinter om Cleveland-retur senere i karrieren

NTB Sport

Superstjernen signerte tidligere denne måneden en fireårsavtale med Lakers verdt 153,3 millioner dollar, omkring 1,23 milliarder kroner.

Overgangen kom etter et sviende nederlag for Golden State Warriors i NBA-finalen i juni, den åttende finalen på rad for James.

Den over to meter høye basketprofilen begynte sin NBA-karriere i hjemstaten Ohio da Cavaliers draftet ham som 18-åring i 2003. Etter sju år gikk turen til Miami Heat, der han ledet laget til fire strake NBA-finaler før han returnerte til Cavaliers og gjentok bragden der.

Mandag forteller verdens beste basketspiller til nyhetsbyrået AP at han en dag kan komme til å spille i hjemstaten igjen. På spørsmål om han ønsker å avslutte karrieren sin der, svarer James at han «ikke har endt noe kapittel».

Da deres store stjerne forlot klubben, uttalte Cavaliers-eier Dan Gilbert at han vil holde av nummer 23 til det blir passende å ta den i bruk igjen. James sier han ikke har fått med seg gesten, men at han liker den godt.

