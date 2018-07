Emosjonelt da Murray returnerte til hardcourten

NTB Sport

Seieren brakte naturlig nok fram følelser i Murray, som har hatt en lang vei tilbake fra hofteskade. Skotten tapte første sett mot McDonald, men slo kraftfullt tilbake og vant 3-6, 6-4, 7-5.

– Jeg kjempet hardt, og det måtte jeg. Bevegelsene og slikt var bra. Jeg brøt ikke sammen, sa Murray etter den to timer og 37 minutter lange kampen.

31-åringen kom med et skikkelig brøl og slengte knyttneven triumferende i været da McDonald slo ballen for langt på det avgjørende poenget.

– Det var deilig å komme seg igjennom det (settet). Du kunne nok se det i feiringen. Det var en tøff kamp som kunne ha vippet begge veier. Det var deilig å ta den, forklarte Murray.

Han er klar over at han må spille bedre for å avansere fra 2. runde i Washington. Der møter han 4.-seedede Kyle Edmund.

– Jeg må spille mye bedre og mer aggressivt om jeg vil vinne den kampen. Det vil hjelpe at jeg nå har en kamp under beltet, sier Murray.

