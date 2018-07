Mitrovic blir værende i Fulham

NTB Sport

Den serbiske landslagsspissen var svært viktig i Fulhams vellykkede jakt på Premier League-spill. Han scoret 12 mål på 17 kamper etter at han ble sendt på lån til London-klubben på overgangsvinduets siste dag i januar.

Mitrovic har skrevet under en femårskontrakt. Fulham har tildelt han drakt nummer 9.

– Jeg er veldig glad og stolt over å være her og offisielt bli en Fulham-spiller. Dette er en stor klubb, og forrige sesong skapte vi historie. Vi fikk til store ting, og det ønsker jeg at vi fortsetter med, sier Mitrovic til Fulhams nettsted.

Craven Cottage-klubben, som også har Stefan Johansen i stallen, var ubeseiret fra midten av desember til starten av mai i den engelske mesterskapsserien. Rekken stoppet til slutt på 23 kamper da Fulham tapte for Birmingham i siste serierunde.

Tapet innebar at laget måtte sikre Premier League-opprykket gjennom kvalifiseringsspill. Der gikk Fulham hele veien og kunne til slutt slippe jubelen løs etter seier over Aston Villa i opprykksfinalen på Wembley.

