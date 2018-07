Celina skrev under for Swansea

NTB Sport

21-åringen har de fire siste sesongene vært under kontrakt med Manchester City. Der fikk han én tellende A-lagskamp for de lyseblå. De to siste årene har Celina vært på utlån i Twente og Ipswich.

– Jeg er glad på Bersants vegne, han har vokst opp i akademiet til City og har vært beskyttet av dem. Nå tar han et steg videre i karrieren der han må gi jernet, og vise det han har av kvaliteter, skriver ungguttens far Edvar Celina til Nettavisen.

Swansea har ikke bekreftet overgangen, men det er ventet å skje innen svært kort tid. Den walisiske klubben rykket ned fra Premier League sist sesong.

Nettavisen erfarer at Manchester City får rundt 43 millioner kroner for Celina-salget. I tillegg kommer potensielle bonuser. Forrige sesongs engelske ligamester skal også ha sikret seg en tilbakekjøpsklausul.

Celina, som vokste opp i Drammen, står med aldersbestemte kamper for Norge, men midtbanespilleren valgte for noen år siden å fortsette landslagskarrieren for Kosovo.

