Amerikansk AHL-forward til Oilers

25 år gamle Lucia spilte forrige sesong i AHL-klubben Binghampton Devils. Han har også vært med å vinne junior-VM for USA.

– A-lagstroppen i Oilers teller nå tolv løpere, sju backer og to keepere. Lagbyggingen foran sesongen 2018/19 er dermed i mål, skriver klubben på sine hjemmesider.

Mario Lucia ble draftet av Minnesota Wild i 2011. Etter fire år på University of Notre-Dame har han spilt to sesonger i AHL. I fjor ble han solgt fra Minnesota Wild til New Jersey Devils. Klubben ville derimot ikke tilby ham en ny NHL-avtale. Amerikaneren valgte derfor å satse i Europa og Stavanger.

Oilers’ sportssjef Pål Higson er svært fornøyd med å kunne presentere Mario Lucia som siste spiller inn i troppen.

– Dette er en meget spennende signering for oss. Mario ble juniorverdensmester med USA sesongen 2012/13. De fleste spillerne fra den troppen er i dag markante i NHL, sier Higson.

Forrige sesong ble en liten nedtur for Stavanger Oilers som røk ut allerede i kvartfinalespillet. Laget tok derimot seks strake NM-titler fra 2012 til 2017. Totalt har klubben sju NM-gull.

Det er amerikanske Todd Bjorkstrand som skal trene klubben denne sesongen.

