Storavis: Qatar betalte tidligere CIA-agenter for å spre falsk propaganda i kampen om 2022-VM

Hvis påstandene stemmer, vil det være brudd på reglene til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). The Sunday Times baserer sin siste avsløring på eposter storavisen har fått fra en varsler som skal ha jobbet med Qatars VM-søknad.

Det har ulmet helt siden Qatar ble tildelt 2022-VM i desember 2010. Ørkenstaten slo da Australia, USA, Sør-Korea og Japan om arrangementet.

Ifølge The Sunday Times var det spesielt Australia og USA som ble utsatt for sabotasje.

Eks-CIA

Qatar skal ha forsøkt å sverte de to rivalene ved å betale et amerikanskbasert kommunikasjonsselskap og tidligere CIA-agenter for å spre falsk propaganda.

Strategien gikk blant annet ut på å få fram at det ikke var støtte for VM-søknadene hos befolkningen i de to landene. Ett av FIFAs hovedkriterier bak valget av en vertsnasjon er at det må være stor oppbakking for å arrangere mesterskapet internt i landet.

Ifølge FIFAs retningslinjer er det ikke tiltatt for en VM-søker å omtale andre kandidater eller fotballforbund, verken muntlig eller skriftlig.

Avviser anklagene

En epost skal vise at lederen for Qatars VM-søknad, Hassan Al-Thawadi, var klar over det som foregikk. Qatar avviser alle anklager i saken til The Sunday Times.

Samme avis beskyldte i 2014 golfstaten for å ha kjøpt til seg VM, men det ble aldri funnet bevis for det etter at en FIFA-etterforskning ble gjort av amerikanske Michael Garcia.

«Vi har strengt fulgt alle FIFAs regler og retningslinjer. Vi er blitt grundig etterforsket, og vi har vært åpen med all informasjon reltatert til vår VM-søknad», står det i en uttalelse fra Qatar-leiren etter søndagens oppsiktsvekkende avisoppslag.

