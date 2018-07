Ryerson forlater Viking til fordel for 2. Bundesliga

NTB Sport

Viking bekrefter at klubben har kommet til enighet om U21-landslagsspilleren.

Lyngdølen har vært sterkt linket til den tyske hovedstadsklubben den siste tiden og var svært nær en overgang i januar.

– Dette har vært et sterkt ønske fra Julian i en tid nå. Han har gått gradene i Viking de siste 5,5 årene og fått en rivende utvikling. Nå er tiden for å ta et steg videre, og da er det gledelig at vi kunne komme til enighet om en avtale som er god for alle parter. Vi i Viking ønsker at Julian skal etablere seg i Berlin og bli attraktive for enda større klubber på sikt, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til eget nettsted.

1. divisjonsklubben mottar en sum umiddelbart, samt videresalgsprosenter og potensielle bonuser etter antall spilte kamper. 20-åringen var på utgående kontrakt og kunne forlate klubben gratis ved nyttår.

Ryerson fikk 67 kamper og scoret sju mål for Viking siden debuten i 2015. Han har vært fast inventar på ungdomslandslagene de siste årene og fått 25 kamper med flagget med brystet.

Union Berlin serieåpner hjemme neste søndag.

