Norge tapte VM-finalen i strandhåndball

Norge sto med tre bronsemedaljer på rad siden VM-tittelen for åtte år siden. Søndag kunne det endelig bli norsk gulljubel igjen da mesterskapet i russiske Kazan skulle avgjøres, men i stedet ble det sølv.

– Før mesterskapet hadde jeg vært superfornøyd med sølv, men spør du meg nå, er jeg skuffet over det. Skuffelsen ligger mest i at vi føler vi ikke gjorde en veldig god finale. Hadde vi spilt bra, hadde det vært enklere å akseptere et nederlag, sier trener Eskil Berg Andreassen til handball.no.

– Vi er spesielt skuffet over 1. omgang, der vi ikke kom opp på et godt nok nivå. Bakover synes jeg det var ålreit, men vi trengte flere redninger. Samtidig var vi halvfeige fremover. Vi må tørre å satse mer, ellers blir det halvveis. Det synes jeg det bar preg av, fortsetter treneren.

Gresk folkedans

Hellas tok initiativet i finalen med 18-14 i første omgang, mot et norsk lag som ikke hadde skrudd på bryteren.

I andre omgang hadde Norge skjerpet seg og var overlegne, særlig hjulpet av flere keeperredninger fra Kathrine Sæthre, og tok omgangen med 24-15.

Men da det skulle være «shoot out» i Kazan, hadde Hellas marginene med seg. De vant 5-2 og kunne danse gresk folkedans i sanden i Russland.

– «Shoot out» er vanskelig, vi greide ikke å omstille oss helt i forhold til hva vi hadde snakket om før kamp, syntes treneren.

Slo gjennom i 2007

Katarina Ugland ble norsk toppscorer med 16 poeng i finalen.

Strandhåndballkvinnene slo gjennom med EM-bronse i 2007. VM-gullet i 2010 og EM-seieren i 2017 har vært høydepunktene etter det.

I tillegg har det norske laget sikret bronse i VM i 2012, 2014 og 2016, mens det har blitt samme resultat i EM i 2007 og 2013. I EM har Norge også sølv fra 2009 og 2015. Under World Games i 2013 ble det bronse.

