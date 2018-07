Innbytter Silva med måldobbel i Citys snuoperasjon

NTB Sport

Et skår i City-gleden var at sommerkjøpet Riyad Mahrez måtte ut med skade etter 28 minutter. To ganger var algerieren i bakken med det som så ut til å være et ankelproblem. Han hadde tydelige smerter og så seg nødt til å bli byttet ut.

Inn kom Bernardo Silva. Han skulle komme til å bli helt sentral da City kjempet seg tilbake i kampen og tok en velfortjent seier.

Pep Guardiolas lag så farligst ut i åpningen. Blant annet satte 19-åringen Lukas Nmecha ballen i stolpen, men det var Bayern som først fant nettmaskene. Etter et kvarter stanget Meritan Shabani tyskerne opp i ledelsen. Han scoret på et innlegg fra Rafinha.

Åtte minutter senere viste veteranene Franck Ribéry og Arjen Robben at de fortsatt har verdensklasse. Duoen kombinerte vakkert før Robben med to ballberøringer kontrollert satte inn 2-0 forbi City-keeper Claudio Bravo.

Med skaden til Mahrez så kvelden i Miami ut til å bli bekmørk for Guardiola.

– Vi får vente og se. Kanskje er det ikke et problem, sa City-manageren om Mahrez' skadesituasjon etter kampen.

Tomålshelt

Rett før pause reduserte innbytter Silva. Uhindret kunne den tidligere Monaco-stjernen løpe mot mål og curle ballen vakkert bak Sven Ulreich i Bayern-buret.

Ulreich fikk nok å gjøre i kampen, og i det 51. minutt måtte han plukke ut nok en ball. Keeperen parerte først Phil Fodens avslutning, men greide ikke å stoppe Nmecha på returen fra kloss hold.

20 minutter før slutt var kampen snudd på hodet. Silva ble spilt gjennom av den 17 år gamle City-debutanten Adrian Bernabe og plasserte sikkert inn det engelske lagets vinnermål.

Community Shield

Manchester City hadde tapt knepent for Borussia Dortmund og Liverpool i sine to første kamper under USA-touren. Lørdag fikk de lyseblå endelig et positivt resultat.

– Vi analyserte feilene vi gjorde i de foregående kampene, og vi klarte oss bedre mot Bayern München. Vi greide å spille bra og taklet å havne under 0-2, sa Guardiola.

Neste helg skal den regjerende Premier League-mesteren møte FA-cupvinner Chelsea i Community Shield på Wembley i London.

(©NTB)