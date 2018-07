Hamilton taklet regnet best i F1-kvalifisering

NTB Sport

Den britiske Mercedes-stjernen var raskest i den tredje kvalifiseringsomgangen og slo sin finske lagkamerat Valtteri Bottas med 26/100 sekund på Hungaroring-banen i Budapest.

En uke etter at Hamilton kjørte seg opp fra 14.-plass til seier i et regnfylt Tysklands Grand Prix, tok han sin 77. pole position i karrieren. Søndag er han i beste startspor for femte gang i år og for sjette gang totalt i Ungarn.

Den neste rekken vil søndag bestå av to Ferrari-biler. Finland-veteranen Kimi Räikkönen ble treer i kvalifiseringen, mens Sebastian Vettel tok fjerdeplassen.

Regn preget lørdagens kjøring, spesielt da himmelen virket åpnet seg under annen og tredje kvalomgang. Forholdene skapte trøbbel for prominente navn som Fernando Alonso (McLaren) og Daniel Ricciardo (Red Bull), som begge må starte et stykke bak i feltet søndag.

Etter VM-runden i Ungarn vil sesongen ta en pause. Neste løp vil først være på Spa-Francorchamps i Belgia i slutten av august.

Hamilton leder med 17 poeng på Vettel i sammendraget etter 11 av 21 VM-runder.

(©NTB)