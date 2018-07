Gilbert har forlatt sykehuset og håper på comeback før sesongslutt

NTB Sport

Belgieren måtte bryte Touren etter en spektakulær velt på tirsdagens etappe. Han slo kollbøtte over en kantstein og havnet i steinrøya under. Han klatret opp på veien igjen og fullførte etappen, men skjønte etter målgang at han måtte stå av rittet.

Under 24 timer etter velten reiste Gilbert til Belgia og sykehuset i Herentals for å gå gjennom ytterligere tester. Her fikk han konstatert at det dreier seg om et brudd i kneskålen. Han må ta en fire ukers pause.

Gilbert har mottatt enorm støtte etter exiten i Frankrike og takker alle i en pressemelding fra Quick-Step lørdag.

– Jeg vil si takk til alle. Det er utrolig hvor mange fantastiske supportere jeg har. Disse motiverer meg til å kjempe og forhåpentligvis være tilbake før slutten av sesongen, sa Gilbert.

36-åringen dro hjem fra sykehuset fredag.

