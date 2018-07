Chelsea med straffeseier mot Inter

NTB Sport

Scoringer fra Pedro og Roberto Gagliardini gjorde at lagene endte like langt i kampen som var en del av sesongoppkjøringsturneringen International Champions Cup.

Fra straffemerket var til slutt Chelsea sterkest og vant 5-4. Milan Skriniar gjorde et elendig forsøk på Inters fjerde straffe, og dermed kunne Willy Caballero redde enkelt. César Azpilicueta sto for det avgjørende straffesparket.

Alvaro Morato fikk nettsus allerede etter fire minutter, men scoringen ble korrekt annullert for en marginal offside.

Sikker retur

Morato bidro sterkt til at Chelsea tok ledelsen fire minutter etter. Spanjolen kjempet godt ved dødlinja, holdt ballen i live og sendte av gårde et skudd som keeper måtte gi retur på. Landsmannen Pedro omsatte returen sikkert i nettet.

Det var Pedros andre mål på rad i Chelsea-oppkjøringen.

Like etter pause sørget Gagliardini for 1-1. Skuddet til italieneren gikk via beinet til Caballaro og omtrent midt i mål.

Christensen-skade

Chelsea presset på like før slutt. Den største sjansen hadde spisstalentet Tammy Abraham seks minutter før slutt. Briten ble servert av Emerson på venstrekanten, men presterte å sette ballen over fra tre meter da han ble feilvendt og fremdeles skulle skyte med høyrefoten.

På overtid holdt Lautaro Martínez på å bli matchvinner for Inter, men Caballaro var godt med på notene og sørget for straffesparkkonkurranse.

Et skår i gleden for engelskmennene var at midtstopper Andreas Christensen slet med kneproblemer like før slutt. Det er uvisst hvor alvorlige problemene er for dansken.

