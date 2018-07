Tyskland knuste J19-landslagets EM-finaledrøm

NTB Sport

Tyskerne kunne juble for finaleplass etter scoringer av Melissa Kössler og Anna-Lena Stolze. EM er dermed over for de norske jentene.

Siden det ikke spilles bronsefinale, ender Norge og den andre semifinaletaperen på delt tredjeplass og får bronsemedaljer.

Norge hadde mye ball, men slet med å omsette sjansene. Tyskerne åpnet best, og etter fem minutter smalt Melissa Kössler ballen i tverrliggeren.

Kössler fikk likevel revansje rett før pause. En tysk dødball gikk gjennom hele feltet og endte til slutt hos Turbine Potsdam-spilleren. Et meget passivt norsk forsvar og en nølende og usikker keeper, Linn-Mari Nilsen, måtte se at Kössler sikret 0-1.

Vondt ble til verre like etter pause. Kun to minutter var spilt da Paulina Krumbiegel sendte gjennom en herlig gjennombruddspasning. Ballen nådde Anna-Lena Stolze, som banket inn 0-2 lavt i motsatt hjørne.

Norge hadde ingen stor dag i sveitsiske Biel. Andrea Norheim var nærmest da hun klemte til fra 20 meter etter 67 minutter. Tyskernes sisteskanse fikk noen fingertupper på skuddet og gjorde at ballen endte i metallet før forsvaret klarerte til corner.

Marie Müller var svært nære med å punktere kampen på overtid da tyskerne kontret, men ballen endte nok en gang i tverrliggeren. Dermed ble sluttresultatet 0-2 og det ble tysk jubel i Sveits.

