QPR ilagt overgangsnekt og gigantbot

London-klubben må også ut med rundt 42 millioner pund (450 millioner kroner) i bøter etter brudd på FFP-reglene i engelske Football League, som utgjør de tre divisjonene under Premier League.

Saken har pågått siden 2013/14-sesongen, da et voldgiftsutvalg bøtela klubben den nevnte summen for dens elleville kjøpefest etter opprykket til Premier League.

QPR har anket avgjørelsen flere ganger og ment at reglene er urimelige. Boten ble opprettholdt av en voldgiftsrett i 2017, og det var ventet at klubben ville anke, men nå er partene kommet til enighet om et forlik.

London-klubben må betale Football League 17 millioner pund for bruddet på de økonomiske fair play-reglene, samt betale organisasjonens sakskostnader på tre millioner pund.

De resterende 22 millioner pundene er øremerket nedbetaling av klubbens gjeld.

QPR har spilt i den engelske mesterskapsserien siden nedrykket fra Premier League i 2015. Forrige sesong endte laget på 16.-plass.

