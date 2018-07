Kamara berget poeng mot Diomandes lag

NTB Sport

Snaut fem minutter sto igjen på kampuret da Kamara slo til og berget 2-2 i byderbyet. Den norske landslagsspissen snappet opp et fryktelig tilbakespill fra LAFCs André Horta, rundet keeper og kunne kontrollert sette inn utligningen for gjestene.

Bare fire minutter tidligere hadde Alessandrini redusert til 1-2 etter innlegg fra Zlatan Ibrahimovic.

– For en kamp, fantastisk atmosfære, og vi klarte å komme tilbake med 2-2. Kanskje burde vi vunnet kampen, men det var moro, sier Kamara i et kort videointervju på MLS' offisielle Twitter-konto.

Diomande-assist

I starten av kampen var det en annen norsk spiss som viste seg fram. Seks minutter var spilt da Adama Diomande slo et flott innlegg til Carlos Vela, som mexicaneren nikket videre i mål.

Lee Nguyen økte til 2-0 for LAFC etter 19 minutter, en ledelse som altså skulle vise seg ikke å holde helt ut.

Mens Diomande spilte hele kampen for vertene, gjorde Ola Kamara og Jørgen Skjelvik det samme for Galaxy.

Formsterke

LAFC er stadig ubeseiret på hjemmebane og har samlet 36 poeng på sesongens 21 første kamper. Det holder foreløpig til annenplass i avdeling øst.

To plasser bak følger Galaxy med 32 poeng. Kamara og Skjelviks lag har ikke tapt på de åtte siste kampene.

Jo Inge Berget spilte de siste to minuttene som innbytter da hans New York City slo Orlando City 2-0 på bortegress. Maximiliano Moralez og Anton Tinnerholm scoret for gjestene, som ligger på annenplass i MLS' østre avdeling.

