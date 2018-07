Brann-Nilsen i Danmark på Horsens-kamp

NTB Sport

Sivert Heltne Nilsen ble avbildet på tribunen under superligakampen mellom Sønderjyske og Horsens fredag.

Tidligere på dagen meldte NRK at Brann har akseptert et bud på Brann-spilleren. Nilsen bekreftet at han var på vei til Danmark.

– Jeg kan bekrefte at jeg er på vei til Danmark for å se på forholdene i en klubb der. Ingenting er avklart ennå. Ellers har jeg ingen kommentarer, sa Nilsen til NRK.

Han har vært en viktig brikke i et gulljagende Brann-lag denne sesongen. 26-åringen er også sønn av hovedtrener Lars Arne Nilsen.

Horsens endte på 6.-plass i dansk superliga sist sesong. Laget har startet årets sesong med én seier og én uavgjort.

(©NTB)