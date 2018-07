Viking henter klubblegende fra Nest-Sotra

NTB Sport

Det skriver Viking i en pressemelding torsdag.

Midtbanespilleren har knyttet seg til Viking de neste to sesongene.

– Hvem har ikke lyst å spille for Viking? Samtidig er jeg er veldig ydmyk og stolt overfor muligheten jeg har fått her i Stavanger. Dette ser jeg fram til, sier Furdal.

32-åringen har notert seg for 62 mål på 176 kamper for Nest-Sotra. Denne sesongen har han levert sju mål og åtte målgivende, én av dem indirekte, på 16 kamper.

– Johnny er en spiller som har bemerket seg i en årrekke, men aldri fått sjansen hos en større klubb. Nå er vi glad for at vi kan gi en slik spillertype en god mulighet, sier Viking-trener Bjarne Berntsen.

Furdal har spilt for Nest-Sotra siden 2008. Gamleklubben informerte kort tid etter overgangen var et faktum at hans draktnummer for de grønne, nummer 15, blir fredet.

Viking kjemper for alvor om opprykk med 31 poeng på 16 kamper, og innehar en tredjeplass på tabellen. Nest-Sotra er nummer elleve med 19 poeng.

(©NTB)