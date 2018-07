United trengte straffer for å slå Milan

NTB Sport

United innledet sesongoppkjøringsturneringen International Champions Cup mot italienerne etter å ha spilt testkamper mot mexicanske America (1-1) og amerikanske San Jose Earthquakes (0-0).

Og det startet bra for United i onsdagens kamp. Alexis Sánchez ble spilt flott igjennom av Juan Mata i det 12. minuttet, og chileneren var iskald alene med Gianluigi Donnarumma.

Rødtrøyene fra Manchester skulle få en kalddusj tre minutter senere. Tidligere Liverpool-spiller Suso hamret ballen i mål bak Uniteds nye tredjekeeper Lee Grant.

Flere mål ble det ikke i en kamp der Milan hadde mest ballbesittelse, mens United så farligst ut foran motstanderens mål. Spenningen var likevel ikke over for publikum på arenaen i Carson like utenfor Los Angeles.

Den påfølgende straffesparkkonkurransen var ikke over før lagene hadde skutt 13 ganger hver. Ander Herrera fikk æren av å sette den avgjørende straffen for United, mens Franck Kessie misbrukte Milans påfølgende forsøk.

Salah scoret igjen

I New Jersey stakk Liverpool av med seieren i det helengelske oppgjøret mot Manchester City. Sadio Mané ble matchvinner fire minutter inn i tilleggstiden.

Kampen startet med et City-lag som dominerte spillet. Liverpool fikk imidlertid litt mer ballkjenning før lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Liverpools Dominic Solanke satte ballen i mål etter ti minutter av annen omgang, men dommeren blåste offside. Like etter gikk City i ledelsen da Leroy Sané lurte ballen forbi den unge målvakten Caoimhin Kelleher.

Deretter gikk det kun fem minutter før Liverpool satte på sin store stjerne fra forrige sesong, Mohamed Salah. Det tok under ett minutt før han prøvde seg, lyktes og utlignet til 1-1.

En straffe i tilleggstiden sørget for at Sané kunne fullbyrde snuoperasjonen. Senegaleseren gjorde ingen feil fra krittmerket og sørget for 2-1-seier.

Målrikt

Tottenham tok en betydelig mer komfortabel seier enn sine ligarivaler da Roma ble slått 4-1 i samme turnering onsdag.

Det startet imidlertid ikke så behagelig for «Spurs». Patrik Schick sendte nemlig Roma i føringen allerede etter to minutter.

Tottenham slo nådeløst tilbake med fire scoringer før pause. Fernando Llorente scoret to ganger før Lucas Moura fulgte opp med en dobbel.

London-laget måtte klare seg uten blant andre Harry Kane, som har fått fri etter VM-spill, men Christian Eriksen var tilbake og spilte en drøy time for hvittrøyene.

