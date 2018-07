Liverpool vant over City med straffe på overtid

NTB Sport

Kampen på MetLife stadion startet med et City-lag som dominerte spillet. Liverpool fikk imidlertid litt mer ballkjenning før lagene gikk til pause i New Jersey.

Etter en målløs første omgang, sendte Liverpools Dominic Solanke ballen i mål etter ti minutter, men dommeren blåste offside.

Like etter gikk City i ledelse da Leroy Sané lurte ballen forbi den unge målvakten Caoimhin Kelleher. Deretter gikk det kun fem minutter før Liverpool satte på sin store stjerne fra forrige sesong, Mohamed Salah. Det tok ham under ett minutt før han prøvde seg, lyktes og utlignet til 1–1. Kampen var snudd.

Mot slutten av andre omgang hadde Liverpool flere sjanser på mål, i kjent stil uten å klare å få ballen helt over streken. Men 4 minutter på overtid fikk Sadio Mané nettkjenning på straffe og sørget for at Liverpool stakk av med seieren.

(©NTB)