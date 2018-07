Kristoff forsvarer EM-trøya i Glasgow

NTB Sport

Med seg på laget får han lagkameraten Sven Erik Bystrøm i UAE. Norge stiller også med spurtkanonene Sondre Holst Enger og Kristoffer Halvorsen. August Jensen og Rasmus Fossum Tiller er også på et sterkt norsk lag.

Norges Cykleforbund har ellers tatt ut 14 utøvere til multi-EM i Glasgow 2–12. august.

– Vi reiser til EM med mål om å forsvare tittelen med Alexander Kristoff. Løypa skal passe han ganske bra, og det blir spennende å se hva vi kan få til. Til tross for at vi ikke har tilgang på alle norske ryttere grunnet konkurrerende rittprogram, stiller vi med et sterkt lag som skal gi god støtte rundt Kristoff, sier sportssjef Hans Falk.

Kvinnelandslaget på landevei stiller med ryttere på både EM-tempoen og fellesstarten. Kvinnenes fellesstartritt arrangeres søndag 5. august og det er Susanne Andersen, Stine Borgli, Emilie Moberg og Line Gulliksen som skal forsvare de norske fargene.

– Vi stiller med et sterkt lag i denne løypa. Vårt antatt sterkeste kort på forhånd er nok Susanne, men vi har flere kort å spille på. Line og Stine er i utgangspunktet tatt ut som rene hjelperyttere, og de har levert godt i disse rollen tidligere, sier Carl Erik Pedersen.

Etter å ha imponert landslagsledelsen med ny norgesrekord får regjerende norgesmester Line Gulliksen muligheten på temporittet påfølgende onsdag.

– Det blir veldig spennende å se hva Line kan få til på EM tempoen. Hun viste god form og satte en meget sterk norgesrekord på 30 km tempo tidligere i uka, sier Pedersen.

I rundbanerittet for kvinner stiller terrengsykkellandslaget med veteran Gunn-Rita Dahle Flesjå i storform.

– Gunn-Rita kommer til EM etter seier i forrige verdenscup. Det er helt klart realistisk med en medalje, sier en optimistisk landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter.

