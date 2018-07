Ferguson takker legene etter hjerneblødningen

NTB Sport

I en kort video på Manchester Uniteds Twitter-konto torsdag takker 76-åringen dem som tok seg av ham på sykehus. Managerlegenden lovet også å komme tilbake på Old Trafford å se Manchester United denne sesongen.

– Hei, bare en kort beskjed, innledet Ferguson.

– Først og fremst, så vil jeg takke det medisinske personellet på Macclesfield og Salford Royal sykehus. Tro meg, uten disse personene som ga så god behandling ville jeg ikke sittet her i dag. Jeg og min familie takker dere veldig mye, fortsatte han.

Det var 5. mai at Manchester United opplyste at Ferguson hadde blitt hasteoperert for hjerneblødning. Noen dager senere skrev flere medier at den pensjonerte managerlegenden var ute av koma og at han satt oppreist og snakket med familie og venner.

– Jeg blir ydmyk av å se alle meldingene jeg har fått fra personer fra hele verden, som ønsker meg alt godt og føler med meg. Takk til dere.

– Til slutt, jeg vil returnere denne sesongen for å se laget. I mellomtiden, alt det beste til José (Mourinho) og spillerne, avsluttet han.

Skotten var manager i Manchester United fra 1986 til 2013. Han førte storklubben til blant annet 13 seriemesterskap, fem FA-cuptriumfer, fire ligacuppokaler og to finaleseirer i mesterligaen.

