Chelsea hentet engelsk keeperveteran

Den tidligere West Ham-keeperen har undertegnet en ettårskontrakt og blir hentet inn som «backup» for Thibaut Courtois og Willy Caballero.

– Det har vært et travelt siste døgn. Du tenker over karrieren og hvor du vil, og så får du en telefon som dette. Det ble en kort samtale, sier en fornøyd Green til Chelseas nettsted.

For mange er han best kjent som Englands tabbekeeper fra VM i 2010. Green voktet målet i første kamp mot USA og dummet seg ut på et langskudd fra Clint Dempsey. Kampen endte 1-1, og Green fikk ikke spille en landskamp på to år.

Den neste England-kampen kom for øvrig mot Norge på Ullevaal stadion, og da holdt Green buret rent i en 1-0-seier.

Green kommer til Chelsea etter en sesong i Huddersfield, der han ikke fikk en eneste kamp. Han noterte seg derimot for en cupkamp for Leeds i 2017/18.

