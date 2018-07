Roma vurderer å gå rettens vei etter Malcom-kaos

NTB Sport

Serie A-klubben Roma er nemlig slett ikke fornøyd etter rotet som har oppstått de siste dagene. Mandag la italienerne ut en pressemelding der det ble kunngjort at de var enige med Bordeaux om å hente den 21 år gamle kantspilleren. Men i kulissene hadde Barcelona sneket seg inn i et forsøk på å kuppe spilleren.

Det hele førte til at den spanske storklubben fikk viljen sin og kjøpte Malcom for 41 millioner euro (392 millioner kroner). Det er 3 millioner euro mer enn Roma hadde avtalt å betale Bordeaux for spilleren.

Stanset flyreise

Romas sportsdirektør Ramón Rodríguez, bedre kjent som Monchi, sier at det var uaktuelt for den italienske hovedstadsklubben å være med på en auksjon om Malcom. Samtidig reagerer han kraftig på situasjonen som har oppstått.

– Handelen var i orden, og vi hadde fått tillatelse til at spilleren kunne dra til Roma for å gjennomføre legesjekken, sier Monchi, som så ble overrasket da Bordeaux-ledelsen stanset Malcoms flyreise.

– Jeg ringte til Stephane Martin (Bordeaux' president), og han sa at Barcelona hadde kommet med et bedre bud. Jeg sa at vi hadde en avtale, men han sa at ingenting var underskrevet.

Vurderer søksmål

Det siste er helt riktig, men Roma vil allikevel undersøke muligheten for å saksøke Bordeaux etter at handelen ikke ble noe av.

– Nå må vi se på mulighetene våre og om vi kan kjøre en juridisk sak. Det er riktig at ingenting var underskrevet, men det er mange samtaler som bør undersøkes, sier sportsdirektøren.

Han kommer samtidig med en lovnad til Romas tilhengere.

– Jeg vil gjerne si til fansen vår at vi fortsatt jobber hardt med å finne en spiller som vil komme til Roma, og som er like god eller enda bedre enn Malcom.

(©NTB)