Ingen brudd for mørbanket Sagan

Det er likevel en viss usikkerhet rundt om den tredobbelte verdensmesteren fra Slovakia stiller på startstreken torsdag. Bora-laget skriver på Twitter at en endelig avgjørelse blir tatt i timene før etappestart. Hovedpersonen selv har gitt uttrykk for at han kommer til å fullføre rittet.

Sagan veltet i utforkjøringen ned fra Col de Val Louron-Azet. Han kom i mål i en opprevet trøye. 28-åringen ble etter hvert fraktet til legesjekk. Der kom det fram at han ikke hadde noen brudd, men Sagan må regne med å måtte bite i seg smerter i dagene som kommer.

«Peter har pådratt seg store hevelser på rumpe og lår samt blåmerker på sin høyre side», står det i Boras oppdatering på Twitter.

Sagan har vunnet tre etapper i årets Tour de France. Han har allerede matematisk vunnet den grønne poengtrøya. Fullfører han hele veien til Paris, vinner slovaken Tourens poengkonkurranse for sjette gang.

Alexander Kristoff er nærmest Sagan med sine 170 poeng mot verdensmesterens suverene 452.

