Fotballforbundet vil teste VAR i cupen neste år

Det avslører fungerende generalsekretær Kai-Erik Arstad i NFF i et intervju med TV 2.

Etter suksessen med var under VM i Russland uttalte konkurransesjef i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, i et intervju med NTB at forbundet stiller seg positivt til nyvinningen.

Nå varsler Arstad om konkrete planer, men uten å love noe.

– Vi har en intern målsetting om å teste ut VAR på en cupkamp neste høst, altså i 2019. Men det er ikke noe vi kan love. Det er mye som skal falle på plass, og vi må avklare bemanning og kompetanse. 2019 er uansett vår interne målsetting, sier han.

En innføring av VAR er ventet å koste mellom 15-20 millioner kroner, og det vil måtte bli et spleiselag mellom forbundet og eliteserieklubbene, har NFF opplyst.

– Finansieringen er kanskje det aller viktigste spørsmålet. Dette er kostbart, både på investeringssiden og på driftssiden. Så det må bli et spleiselag mellom NFF sentralt og toppklubbene. Nøyaktig hvordan det skal skje, vet vi ikke ennå, sier Arstad.

