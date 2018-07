Eikrem klar for Molde-comeback

NTB Sport

Molde-direktør Øystein Neerland opplyser at Eikrem har skrevet under på en kontrakt på fire og et halvt år. 27-åringen er klar for spill med umiddelbar virkning.

Allerede torsdag møter Molde albanske Laci i europaligakvalifiseringen på hjemmebane.

Eikrem var en viktig brikke for Molde da klubben tok sitt første seriemesterskap i 2011. Året etter mottok han Kniksenprisen som årets midtbanespiller og ble kåret til årets spiller i norsk fotball av VG. Han fikk med seg to seriemesterskap for MFK før turen gikk til Heerenveen. Han har også spilt for Cardiff, Malmö og Seattle Sounders de siste årene.

– Dette er tredje gangen jeg signerer Magnus, det sier vel alt om hva jeg synes om ham som fotballspiller. Jeg har fulgt ham siden han var 12 år og på Statoil-akademiet. Nå får jeg være med på neste fase i hans karriere, sier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær.

– Magnus kommer med sin erfaring og rutine for å hjelpe ungguttene og vil være en sterk bidragsyter til det sportslige for laget fremover, fortsetter Solskjær.

Det tok litt tid å lande kontrakten på grunn av de spesielle eierrettighetene som er i amerikanske MLS, men onsdag var avtalen altså i boks.

