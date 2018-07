Arsenal-sjefen: – Hele laget respekterer Özil

NTB Sport

Özil sparket nylig i gang en hissig debatt da han valgte å gi seg i det tyske landslaget og samtidig anklage personer i tysk fotball for rasisme og diskriminering.

Midtbanestjernen har i etterkant fått både kritikk og ros. I klubblaget Arsenal er det definitivt gode ord som kommer i retning Özil.

– Vi ønsker å hjelpe alle spillere, og vi vil at Mesut skal føle seg hjemme hos oss, som at vi er en familie, sier manager Emery under Premier League-klubbens treningsleir i Singapore.

– Jeg er veldig fornøyd med ham. Jeg ser på de andre spillerne og tenker «Mesut, her har han respekt fra hver eneste spiller», fortsetter Emery.

Özil avviste selv å kommentere saken onsdag. Veterankeeperen Petr Cech sa at saken ikke er et tema for de andre Arsenal-spillerne.

– Det som har skjedd mellom ham og landslaget er hans privatsak, så det er ikke et tema for oss. Det er uheldig for ham, men vi skal gjøre alt vi kan for å legge til rette for at han føler seg bra og trener godt før neste sesong. For han er en av nøkkelspillerne, sa tsjekkeren.

Torsdag spiller Arsenal treningskamp mot Atlético Madrid.

