Sveriges førstekeeper klar for Roma

NTB Sport

Ifølge flere medier får FC København rundt 110 millioner kroner for å slippe Olsen til italiensk fotball. Ståle Solbakken sa mandag at den danske klubben lenge hadde planlagt salget.

– Jeg er veldig glad og forventningsfull. Det er en stor ære å komme til Roma, sier Olsen til Romas nettsted.

Med overgangen blir 28-åringen tidenes dyreste svenske keeper.

Roma trengte en ny målvakt etter at Alisson tidligere i måneden ble solgt til Liverpool for over 700 millioner kroner.

Olsen storspilte i VM da svenskene tok seg helt til kvartfinalen. Han spilte to år i FCK før ferden nå går til Serie A.

(©NTB)