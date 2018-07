Southgate og Klopp nominert til årets trener i verden

NTB Sport

FIFA presenterte tirsdag de elleve kandidatene til prisen for årets trener for et herrelag.

Det er en rekke sterke kandidater som kjemper om utmerkelsen. Ikke overraskende er Didier Deschamps på listen etter å ha ledet Frankrike til deres første VM-gull på 20 år. Samtlige av landslagssjefene for VM-semifinalistene er nominert.

Det samme er tidligere Real Madrid-manager Zinédine Zidane som ledet den spanske fotballgiganten til sin tredje strake mesterligatriumf i mai. Også finalemotstander Liverpools Jürgen Klopp er nominert.

Det internasjonale fotballforbundet presenterte også kandidatene til prisen for årets trener for et kvinnelag. Seks menn og fire kvinner kjemper om tittelen, deriblant de norske Chelsea-spillerne Maren Mjelde og Maria Thorisdottirs trener Emma Hayes.

Vinnerne offentliggjøres i London 24. september. Landslagssjefene og -kapteinene i FIFA-nasjonene, nasjonale medier og supporterne avgjør hvem som stikker av med utmerkelsene.

Trenerne for herrelagene vurderes ut ifra prestasjonene deres fra 3. juli 2017 til 15. juli 2018. Periodene for kvinnelagstrenerne er 7. august 2017 til 24. mai 2018.

De nominerte trenerne for herrelag: Zlatko Dalic (Kroatia), Didier Deschamps (Frankrike), Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Roberto Martínez (Belgia), Diego Simeone (Atlético Madrid), Gareth Southgate (England), Ernesto Valverde (Barcelona), Zinédine Zidane (Real Madrid)

De nominerte trenerne for kvinnelag: Emma Hayes (Chelsea), Stephan Lerch (Wolfsburg), Marks Parsons (Portland Thorns), Reynald Pedros (Lyon), Alen Stajcic (Australia), Asako Takakura (Japan), Vadao (Brasil), Jorge Vilda (Spania), Martina Voss-Tecklenburg (Sveits), Sarina Wiegman (Nederland).

(©NTB)