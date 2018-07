Rodgers overrasket over sparkingen av Ingebrigtsen

NTB Sport

Etter fire år i jobben ble Ingebrigtsen fjernet som Rosenborg-trener sist torsdag. Også assistenttrener Erik Hoftun led samme skjebne. Duoen ledet trønderklubben til tre strake seriemesterskap og to NM-titler.

RBK-styret var likevel ikke fornøyd. Det mente utviklingen ikke var god nok. Rini Coolen har steppet inn som midlertidig trener, og nederlenderens første oppgave er onsdagens bortemøte med Celtic i mesterligakvalifiseringen.

Rodgers stusser litt over Ingebrigtsen-sparkingen. Den tidligere Liverpool-manageren har fått med seg at RBK-spillerne har vist klar misnøye mot styrets avgjørelse.

– Den tidligere treneren hadde åpenbart mye suksess, og det virker som han hadde et nært forhold til spillerne. Det var helt klart overraskende å høre at han hadde fått sparken etter at de hadde tatt seg videre (i kvalifiseringen). Spillerne og supporterne har også vist at de kanskje ikke er veldig fornøyd med avgjørelsen, sa Rodgers ifølge Herald Scotland under tirsdagens pressekonferanse.

– Det er klubben som bestemmer, og spillerne og den nye treneren må komme seg videre, fortsatte Celtic-manageren og la til at sparkingen kan slå begge veier.

– Det kan samle laget, men det kan også få en negativ effekt. Vi tenker uansett mest på oss selv og hva vi må gjøre over to kamper.

Dembélé-skade

Celtic må greie seg uten storstjernen Moussa Dembélé mot RBK onsdag kveld. Franskmannen er ute med en ny hamstringskade.

– Det er synd. Han har sett veldig bra ut i sesongoppkjøringen, sa Rodgers om Dembélé.

Også i fjor møttes Celtic og Rosenborg i mesterligakvalifiseringen. Trønderne klarte å få med seg 0-0 fra Glasgow, men røk 0-1 hjemme på Lerkendal. Celtic tok seg til slutt helt til det lukrative gruppespillet i den gjeveste europacupen.

