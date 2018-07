Malcom selges til Barcelona etter overgangskaos

NTB Sport

Det bekreftet Barcelona tirsdag kveld. Under et døgn tidligere hadde både Bordeaux og Roma gått ut offentlig med at klubbene var enige om en overgangssum for Malcom, men med et nødskrik rakk Barcelona å kuppe det brasilianske stjerneskuddet.

Den spanske fotballgiganten opplyser på sine nettsider at Bordeaux får 41 millioner euro for den 21-årige kantspilleren. I tillegg kommer én million euro i variable kostnader.

Barcelona gir Malcom en femårskontrakt. Det vil si at den varer fram til og med 2022/23-sesongen. Han skal gjennom den obligatoriske legesjekken onsdag. Går alt i orden der, slutter han seg til Barcelona-troppen som er på treningsleir i USA.

Malcom skulle i utgangspunktet lande i den italienske hovedstaden mandag kveld, men det skjedde ikke etter at Barcelona snøt Roma for overgangen i siste liten.

Barcelona skal ha tatt kontakt med Bordeaux etter at klubben mislyktes i å hente Malcoms landsmann Willian fra Chelsea.

Romas plan var å ha med Malcom på flyet til sesongforberedelser til USA allerede onsdag. I stedet måtte italieneren se den ettertraktede 21-åringen ende opp på Camp Nou.

