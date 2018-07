Klopp: – Tiden er inne for å vinne trofeer

NTB Sport

De helrøde har investert stort etter at de klarte å ta seg til mesterligafinale og fjerdeplass i den hjemlige serien i vår. I mesterligafinalen tapte de 1-3 for Real Madrid i Kiev i slutten av mai.

Så langt i sommer har Merseyside-klubben brukt 1,9 milliarder kroner (170 millioner pund) på overganger – hele 750 millioner (67 mill. pund) av dem på den brasilianske målvakten Alisson – i jakten på sølvtøy som klubben ikke har tatt noe av siden 2011.

Store forventninger

Liverpool har tapt tre cupfinaler siden Klopp kom til Anfield i oktober 2015. Siste seriemesterskap kom for hele 28 år siden.

Tyskeren er fullstendig klar over presset som har bygget seg opp, og han vil helst avslutte titteltørken på Anfield.

– Det vil være det neste steget, og vi må være klare for det, sier Klopp i et intervju under klubbens treningsleir på USAs østkyst.

– Jeg kjenner til forventningene, og det er helt normalt. Jeg er sikker på at vi kan bygge videre på den forrige sesongen. Det er det vi skal gjenta, og jeg er ikke tvil om at vi har det grunnleggende inne og at vi vil nå toppnivået vårt igjen.

Høye ambisjoner

I forrige uke ble det klart at Alisson kommer til klubben sammen med de andre nykommerne Naby Keita, Fabinho og Xherdan Shaqiri.

Forrige sesong var det egypteren Mohamed Salah som ble det store «hiten». Han ble Premier Leagues toppscorer med sine 34 fulltreffere. I mesterligafinalen ble han derimot skadd i skulderen, noe som førte til at Liverpool mistet mye av sin offensive slagkraft.

– De nye spillerne vil gjøre oss 100 prosent sterkere. Andre klubber vil selvsagt også handle spillere, og de vil heller ikke bli dårligere enn forrige sesong. Vi forventer mer av oss selv. Vi skal gå for seriemesterskapet og hver eneste cup, men det betyr ikke at jeg kan sitte her og si at skal vinne dem. Vi har høye ambisjoner, det er 100 prosent sikkert, sier tyskeren.

Liverpool starter for én gangs skyld Premier League på hjemmebane. Søndag 12. august tar de imot West Ham på Anfield.

