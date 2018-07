Ruud solgte seg dyrt mot Schwartzman

NTB Sport

Schwartzman er den høyest rankede spilleren Casper Ruud noen gang har møtt. Turneringen i Hamburg er en såkalt ATP500-turnering slik at det er god kvalitet på motstanden. Ruud fikk wild card til turneringen.

Casper Ruud fikk en flott start på kampen, og han klarte å bryte Schwartzman tidlig til en 3-1-ledelse. Så gikk det derimot tyngre for Ruud, og argentineren klarte å slå tilbake og brøt nordmannens to neste server, og Schwartzman tok det første gamet 6-4.

I det andre settet brøt den kortvokste argentineren (168 cm) direkte, men så våknet Ruud og tok de fire neste gamene og sørget for en 4-1-ledelse.

19-åringen fra Snarøya både servet bra og returnerte godt og satte sin fotrappe motstanderen hele tiden under press. Motstanderen klarte å redusere til 2-4, men nordmannen var best i midtsettet og vant settet 6-2.

Argentineren var på hugget i det avgjørende tredje settet og fikk et tidlig servebrudd. Ruud hadde på ingen måte gitt opp, men den mer rutinerte motstanderen klarte å bryte fram til 5-2 og kunne serve hjem settet. Han avverget tre breakmuligheter til Ruud og tok til slutt kampen med 6-2 tross skuldersmerter. Oppgjøret varte i litt over to timer og fem minutter.

Schwartzman er annenseedet til turneringen og er ranket som nummer 12 på siste ATP-ranking. Ruud er nummer 141.

De to har møttes to ganger tidligere i år. Først i 2. runde i Australian Open hvor argentineren vant i strake sett, og deretter i en ATP-turnering i Rio de Janeiro i vår. Der måtte Ruud gi seg etter et overtråkk på stillingen 1-4 i første settet.

