Parma beholder plassen i Serie A – spiller utestengt i to år

Den tidligere storklubben rykket opp fra Serie B i vår, men risikerte å miste opprykket. Bakgrunnen var at Parma-spillerne Emanuele Calaio og Fabio Ceravolo sendte sms-er til Spezia-dueon Filippo De Col og Alberto Masi før et møte mellom lagene. I tekstmeldingene ba Parma-duoen om at motstanderen ikke skulle kjempe for hardt i en kamp hvor Parma kunne sikre opprykk.

Mandag bestemte det italienske fotballforbundet å la Parma beholde plassen i Serie A, men klubben starter kommende sesong med fem minuspoeng.

Samtidig er Calaio ilagt en karantene på to år og en bot på 20.000 euro (rundt 190 000 kroner) etter hendelsen.

Parma har annonsert at de vil anke avgjørelsen.

Det har hersket kaos i italiensk fotball den siste tiden. ChievoVerona risikerer også poengtrekk eller nedgradering fra Serie A etter overgangsfusk, men en avgjørelse er enda ikke fattet. Kommende sesong sparkes i gang 19. august.

Samtidig er Bari nedgradert fra Serie B til Serie D. Klubben, som endte på sjuendeplass forrige sesong, klarte ikke å tilfredsstille de økonomiske kravene for spill i nest øverste divisjon.

Også Cesena må starte opp igjen på nivå fire. Klubben er erklært konkurs etter å ha endt på 13.-plass i Serie B forrige sesong.

