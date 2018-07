Norge møter England i duell om plass i U20-VM

NTB Sport

Det ble klart etter mandagens siste gruppekamper under G19-EM i Finland. England toppet gruppe B etter to runder, men falt ned til tredjeplass og rotet bort semifinalebilletten etter et brutalt 0-5-tap for Frankrike.

Lyon-talentet Amine Gouiri scoret to av målene som bidro til å sende det franske laget videre på engelskmennenes bekostning.

Søndag fikk Norge semifinaledrømmen knust. Det skjedde etter 1-1 mot Italia. Erling Braut Håland scoret fra straffemerket, men Moise Kean utlignet i det 83. minutt. Det vippet Norge ned til tredjeplassen i gruppe A.

Torsdagens kamp mot England spilles i Seinäjoki klokken 12.

– Vi har gode sjanser i playoffen. Det handler om å vinne den og komme oss til VM. Dit vil vi alle mann, sa Norge-kaptein Leo Skiri Østigård til NTB søndag kveld.

Europa får med seg seks lag til U20-VM i Polen i mai og juni neste år. Fem av lagene er allerede kvalifisert: Polen, Italia, Portugal, Ukraina og Frankrike.

Norge har ikke deltatt i U20-VM siden 1993.

(©NTB)