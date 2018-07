Diomande målløs innbytter i stortap i MLS

NTB Sport

Den norske spissen har herjet i MLS siden overgangen fra Hull i mai i år, men måtte ta plass på benken i søndagens kamp mot Minnesota United.

Før 28-åringen rakk å entre banen ledet Minnesota 3-1. Diomande erstattet Aaron Kovar rett etter pause, men det hjalp ikke. Minnesota økte til 5-1 med to kjappe scoringer i det 57. og 58. minutt. Christian Ramirez ble kampens store spiller med to mål.

Diomande har hatt en litt kronglete oppladning til søndagens kamp. Onsdag la Diomande ut en melding på Instagram om at han hadde blitt utsatt for rasisme av en motspiller. Det gjorde han kort tid etter at laget hans Los Angeles FC hadde slått Portland Timbers 3-2 i en cupkamp.

Portlands Timbers har lovet at klubben skal undersøke saken. Det er ikke kjent hvilken Timbers-spiller som skal ha uttalt seg rasistisk overfor Diomande.

