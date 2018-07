Amerikansk svømmestjerne utestengt etter å ha avslørt seg selv i sosiale medier

NTB Sport

Straffen kommer etter at Lochte i mai la ut et bilde av seg selv i sosiale medier. Der kunne man se svømmestjernen få intravenøs behandling. Det fikk USAs antidopingbyrå (USADA) til å etterforske saken nærmere.

Lochte tok ingen forbudte stoffer, men mengden intravenøst var over tillatt nivå. I de fleste tilfeller er det også brudd på antidopingreglene å få intravenøst så lenge utøveren ikke er lagt inn på sykehus eller har fått godkjennelse fra USADA.

Utestengelsen er på 14 måneder. Den gjelder fra 24. mai, som var datoen Lochte la ut det famøse bildet i sosiale medier. Bildet er fjernet fra 33-åringens Twitter- og Instagram-kontoer. Han har akseptert straffen fra USADA.

Det er ikke første gang at Lochte, som står med seks OL-gull, har skapt kontroverser. Under Rio-OL i 2016 diktet han opp en falsk forklaring til brasiliansk politi da han hevdet at han og tre lagkamerater ble ranet med pistol utenfor en bensinstasjon.

Videoopptak viste senere at de fire drev med hærverk, og at det var en sikkerhetsvakt som hadde brukt pistol mot svømmerne. Lochte ble utestengt i ti måneder for å forklare seg falskt.

