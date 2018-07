Neymar slår tilbake mot VM-kritikken

NTB Sport

Hjemme i Brasil snakker 26-åringen ut om mesterskapet i Russland, der kritikken mot hans overdrevne skuespill kom fra alle kanter.

– Folk var mer opptatt av å kritisere de som ble felt, enn de som lagde frisparkene, sier Neymar.

– Jeg dro til VM for å spille fotball og vinne kamper, ikke for å bli sparket ned. Kritikken mot meg er overdreven, men jeg er en voksen mann og vant til å hanskes med disse tingene, fortsetter han og legger til at han iblant skulle ønske han selv var dommer.

Etter kvartfinaletapet for Belgia 6. juni var VM over for Neymar og resten av Brasil. Paris Saint-Germain-stjernen forteller at han var så langt nede at han ikke orket å se de resterende kampene i mesterskapet.

– Det var ikke så ille at jeg aldri ville spille igjen, men der og da hadde jeg ikke lyst til å se en ball engang, sier han.

Med høstsesongen nært forestående har Neymar igjen hentet fram smilet og spillegleden. Han takker sin tre år gamle sønn og resten av familien for å ha gitt han glede i en tung periode.

På spørsmål om det kan komme en sjokkovergang til Real Madrid, slik det har vært spekulert i siden klubben solgte Cristiano Ronaldo til Juventus, svarer Neymar at hele overgangssagaen kun er spekulasjoner fra pressen.

