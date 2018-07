AaFK trygget luken med 4-0-seier

NTB Sport

Holmbert Fridjonsson ga AaFK ledelsen like før pause etter et vakkert angrep, mens Sondre Brunstad Fet doblet til 2-0 etter en drøy time. Pape Habib Gueye kom inn fra benken i det 72. minutt og ble tomålsscorer.

Senegaleseren scoret seks minutter etter innhoppet, og langt ut i overtiden la han også på til 4-0.

Seieren var Aalesunds fjerde strake. Lars Bohinens menn topper fortsatt tabellen tre poeng foran Sogndal, som måtte jobbe hardt for 1-0-seieren hjemme mot HamKam.

Sigurd Haugen gjorde kampens eneste scoring halvveis ut i første omgang. Sogndals toppscorer dukket opp ved bakerste stolpe og stupte ballen i mål.

Funnet formen

Viking har lagt bak seg motgangen fra tidligere i sommer. I mai og juni tapte Stavanger-laget fire kamper på rad, men etter 4-1 over Jerv søndag kan Viking-fansen juble for fire seirer på rappen.

Julian Ryerson, Hassan Sale Usman, André Danielsen og Claes Kronberg scoret målene for hjemmelaget. Tre av dem kom før pause. Izuchukwu Anthonys utligning etter et kvarter ble til slutt bare et trøstemål for Jerv.

Fem minutter på overtid ble gjestene fra Grimstad redusert til ti mann. Da ble Ulrik Berglann utvist for sitt annet gule kort.

Viking er tabelltreer og har fire poeng opp til Aalesund. Mjøndalen følger to poeng bak på fjerdeplass. Vegard Hansens lag herjet med Levanger og vant 4-0 foran eget publikum. Superveteranen Olivier Occéan (36) var blant målscorerne sammen med Christian Gauseth, Henrik Gulden og Ousseynou Boye.

Huseklepp-mål

Femteplasserte Ull/Kisa ble holdt til 1-1 hjemme mot Nest-Sotra. Kristoffer Normann Hansen ga vertene ledelsen etter litt over en halvtime, men Sondre Liseth utlignet da det gjensto drøyt 20 minutter.

Det endte med 3-2-seier for Tromsdalen i hjemmemøtet med Strømmen. Jo Nymo Matland ble matchvinner fra straffemerket helt på tampen.

Åsane tok på sin side en 1-0-seier over Notodden. Erik Huseklepp scoret en sikker straffe seks minutter før pause.

