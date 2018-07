Tiger Woods begynner å vise gammel storhet

NTB Sport

I fem år har vært ute i ruffen når det gjelder Major-turneringer. Det har gått ti år siden han sist gikk til topps. Han står foreløpig med 14 seirer i enten US Masters, US Open, British Open og PGA-mesterskapet. Det er gått fem år siden han var blant topp ti i en slik storturnering.

På den tredje runden i årets British Open på Carnoustie-banen slo han til med seks birdier og en bogey. Med fem slag under par totalt ligger han bare fire slag bak teten på en delt sjetteplass.

– Det så ut til at alle som gikk tidlig ut enten gikk seks eller sju slag. Så jeg tenkte at det var mulig at jeg kunne gjøre det samme, sa Woods til Sky Sports.

– Jeg trengte det virkelig og jeg tenkte at jeg virkelig måtte forsøke. Flaggplasseringene gjorde det mulig å angripe, sa Woods.

Han startet med to runder på par og 71 slag, men lørdag begynte også putten å sitte.

– Dette er en av de beste rundene jeg har spilt i år. Jeg følte at jeg hadde kontroll på ballene igjen, sa 42-åringen.

Det er amerikaneren Jordan Spieth som er i delt ledelse med landsmennene Kevin Kisner og Xander Schauffele. Alle tre har ni slag under par. Spieth gikk sin tredjerunde seks slag under par.

