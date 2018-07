Sandvolleyball: Mol/Sørum i superform klar for EM-kvartfinale

NTB Sport

Avansementet var i boks etter 2-1-seier over belgiske Dries Koekelkoren/Tom Van Walle. Settsifrene var 21-18, 19-21, 15-11. Det var den fjerde strake seieren for Mol/Sørum under mesterskapet.

Kvartfinalen spilles allerede senere lørdag. Nordmennene får der enten spansk eller polsk motstand. Kampstart er klokken 16.00.

Mol/Sørum vant alle sine tre gruppekamper, og motstanderne måtte alle se seg slått i tro strake sett. Som gruppevinner slapp den fremadstormende duoen å spille første utslagsrunde og gikk rett til åttedelsfinale.

Forrige helg fikk Mol/Sørum sitt store gjennombrudd med finaleseier i majorturneringen i Gstaad. Det var den første norske seieren på verdenstouren siden Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud vant turneringen i Berlin for 20 år siden.

Kåre Mol er duoens trener. Han er også far til Anders.

