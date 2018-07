Filip Ingebrigtsen med sterk norsk rekord på 1500 meter

NTB Sport

Filip hadde varslet at han skulle forsøke seg på storebror Henriks norgesrekord på 3.31,46, som ble satt på samme bane for fire år siden, og han slo den med nesten halvannet sekund. Han var bare noen hundredeler fra å løpe under 3.30.

– Jeg vil bare si at jeg er fornøyd med meg selv. Det er vanskelig å bestille rekorder. Man må ha dagen hvor alt må stemme. For et par måneder siden trodde jeg ikke på dette, sa Filip Ingebrigtsen til NRK.

– Så snudde jeg meg og fikk se at den «idioten» av en bror bare setter rekorder på rekorder. Det er bare helt sykt hva han gjør, la han til om lillebroren.

– Nå skal jeg nyte dette sammen med Jakob. Det er mye bra idrett igjen fra oss i årene framover.

Filip fikk et perfekt løpsopplegg og tok tredjeplassen i Diamond League-feltet. Det var Timothy Cheruiyot fra Kenya som vant med 3.28,41. Hans landsmann Elijah Montonei Manangoi ble nummer to med 3.29,64.

«Gunnet» på

– Det er optimale forhold, og feltet skal forsøke seg på verdensrekorden. De må bare finne sin egen åpningsfart, for her vil det gå fort, sa NRKs ekspert Vebjørn Rodal før start.

Europarekorden for U18 var yngstebror Jakob Ingebrigtsens mål, og det greide han. 17-åringen tok 4.-plassen et drøyt sekund bak broren.

– Det er helt sykt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg bare «gunnet» på mot slutten da de andre begynte å slippe. Jeg må få dette til å synke inn, sa han til NRK.

Plutselig er Henrik den av brødrene med dårligst pers på 1500 meter. Han får sin anledning til å svare i Diamond League-stevnet i London søndag.

