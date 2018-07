Brækhus tror Sagajdakovskaja kuttet ekstra mye vekt med vilje

NTB Sport

– Det er nok litt taktisk og psykologisk fra hennes side, sier Brækhus til NTB like etter at innveiingen er gjennomført i Moskva.

Sagajdakovskaja bokser i utgangspunktet i super weltervekt (maksgrense på 70 kilo), men går ned til weltervekt (maksgrense på 66,7) for å møte Brækhus.

Under fredagens innveiing veide Brækhus inn på komfortable 66,3 kilo, mens Sagajdakovskaja veide inn 100 gram lettere til tross for at hun i utgangspunktet bokser i en vektklasse over.

Skjedd tidligere

Også under innveiingen i Los Angeles i juni opplevde Brækhus at Kali Reis, også hun fra vektklassen over, veide inn noen gram lettere.

På kampdag var imidlertid Reis nesten to kilo tyngre enn Brækhus etter å ha fylt på med væske og næring det siste døgnet.

«The First Lady» tror ikke det er tilfeldig at hennes motstandere viser at de enkelt kan komme seg innenfor vektgrensen også i weltervekt.

– Kali Reis var også litt under meg på vekten, men i ringen var hun et par kilo tyngre enn meg, sier hun.

Spektakulær ramme

Innveiingen i den russiske hovedstaden fredag foregikk utendørs, og med et stort sikkerhetsoppbud som sørget for at alt gikk trygt for seg. Som eneste kvinnelige boksere entret Brækhus og Sagajdakovskaja vekten.

– Det var en ganske spektakulær ramme rundt, sier 36-åringen som avsluttet innveiingen med en obligatorisk «stare down» med Sagajdakovskaja.

– Hun virket klar. Jeg tror hun likte det hun var med på, og fikk et ekstra kick av det.

Til slutt kom også cruiservektbokserne som utgjør hovedkampen seg på vekten.

Både Murat Gassiev (Russland) og Oleksandr Usyk (Ukraina) veide inn til 89,9 kilo, og de to skal gjøre opp om beltene i WBA-, IBF-, WBO- og WBC-forbundene i tillegg til Muhammad Ali-trofeet som vinneren av World Boxing Super Series.

