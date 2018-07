Brækhus før tittelkampen på bortebane: – Aner ikke hva som venter meg

NTB Sport

Stevnet, som huser cruiservektfinalen i «World Boxing Super Series», har vekket stor interesse i Russland. 20.000 tilskuere er ventet på Olympiastadion i den russiske hovedstaden, og midt oppe i gryta vil Brækhus stå når hun møter hjemmehåpet Inna Sagajdakovskaja i en av de siste kampene før hovedkampen mellom Oleksandr Usyk og Murat Gassiev.

– Jeg aner ikke hva som venter meg, og det er jo det som gjør dette så spennende, sier bergenseren til NTB fra hotellobbyen i byen som nylig arrangerte VM-finalen i fotball.

Brækhus har tilbrakt flere uker på treningsleir i ukrainske Kiev, før turen gikk til kampbyen mandag. Lørdag fortsetter hun sitt proffeventyr i utlandet med kamp på et nytt stort stevne.

Pipekonsert

At hun må forberede seg på å entre en annens hjemmebane er imidlertid ikke nytt. Etter kampen mot Kali Reis i juni fikk 36-åringen virkelig kjenne hvordan det var å bokse på bortebane. Etter at hun ble tilkjent poengseieren, ble hun møtt av pipekonsert fra det amerikanske publikummet.

Norges største boksestjerne er ikke bekymret for at lignende scener vil vippe henne av pinnen i Russland.

– Det er hennes hjemmebane, og det er ikke til å komme unna. Jeg fikk en liten smak av det i Los Angeles med Kali Reis, så jeg vet jo at jeg kan takle det. Jeg er ikke nervøs for at jeg skal knekke sammen, og jeg har jo rutinen, forteller hun og skisserer en veldig enkel, men likevel presis plan i møtet med Sagajdakovskaja.

– Jeg skal opp og gjøre jobben min, og det er det.

Undervurderer ikke motstanderen

«The First Lady», med 33 proffseirer på like mange forsøk, er naturligvis storfavoritt mot Sagajdakovskaja. Russeren har kun gått sju proffkamper (vunnet alle), men Brækhus har aldri vært i fare for å undervurdere sin motstander.

– Jeg har et internasjonalt støtteapparat og forbereder meg internasjonalt, så alle rundt meg vet at dette er en dame man ikke skal ta lett på. Hadde jeg imidlertid vært i Norge og forberedt meg der, tror jeg det kunne blitt tøffere mentalt. Der er kunnskapen om boksing en helt annen, så der tror jeg lett at det kunne blitt at «hun der har vi ikke hørt om, så hun kan ikke bokse»..

Fredag venter innveiingen for Brækhus og hennes russiske motstander, som går ned én vektklasse for å møte den norske boksedronningen. Brækhus' tittelkamp er den eneste kvinnekampen på stevnet som først og fremst huser finalen mellom Oleksandr Usyk og Murat Gassiev.

(©NTB)